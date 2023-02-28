Лиллард: сейчас эпоха, когда главным считается ответ на вопрос «Сколько у тебя перстней?»

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему он хочет стать победителем Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы живем в эпоху, когда главным считается ответ на вопрос «Сколько у тебя перстней?» Вот почему я так хочу выиграть титул. Это должно стать завершением всего того, что я уже сделал», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

В нынешнем сезоне НБА Лиллард принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 32,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 7,2 передачи.

Напомним, на днях Лиллард в матче с «Хьюстон Рокетс» (131:114) набрал 71 очко. Помимо этого, лидер «Портленда» стал вторым в истории по количеству реализованных трёхочковых в одной игре НБА (13). Также он показал уникальную статистическую линейку из 70+ очков, 5+ подборов, 5+ передач и 10+ трёхочковых в одной игре.