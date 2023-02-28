«Это их мечта». Журналист назвал идеального соперника для «Лейкерс» в первом раунде

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался по поводу идеального соперника для «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Причина, по которой Дарвин Хэм говорит о шестом месте, заключается в том, что они нацелились на «Сакраменто Кингз». Они идут на третьем месте и с большой вероятностью закончат на нём регулярный чемпионат. Это та команда, которую они хотят видеть в первом раунде. Они очень неопытны, так что это сценарий их мечты. Если вы болельщик «Лейкерс», вы мечтаете каким-то образом попасть на «Сакраменто», — приводит слова Уиндхорста Fadeaway World.

На данный момент «Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции, находясь в трёх победах от шестого места.