Базаревич: «Енисей» нашёл свой ритм и показывал неплохое качество игры в последних матчах

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу предстоящей встречи с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ.
«После большого перерыва всегда непонятно, кто в каком ритме. Мы неплохо потренировались, надеюсь, это выльется в хорошую игру. «Енисей» нашёл свой ритм и показывал неплохое качество игры в последних матчах. Надеюсь, мы с ним справимся.
Сборная? Для молодых игроков, наверное, хорошо окунуться в атмосферу сборной. Мы получили некоторую информацию от Саши Полинкевича. Тимофей Герасимов проводит неплохой сезон – сказывается, во-первых, то, что он уже какое-то количество времени играет в одной команде, во-вторых, он играет на уровне Единой лиги ВТБ — и играет важную роль. И недаром же его в сборной выбрали капитаном», — приводит слова Базаревича пресс-служба клуба.
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