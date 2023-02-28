Лэй-ап Батлера и блок-шот Смарта — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 28 февраля, было сыграно четыре матча.
В первую тройку вошли моменты с участием лёгкого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Трея Мёрфи, лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера и атакующего защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Отметим, что тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN возглавил лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, отметившийся в игре с «Филадельфией Сиксерс» (101:99) 23 очками, 11 подборами и девятью передачами.
Новичок «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро в противостоянии с «Нью-Орлеан Пеликанс» (101:93) набрал 29 очков, сделал восемь подборов и отдал четыре передачи. Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», в свою очередь, записал на свой счёт 27 очков, 12 подборов и две передачи.
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