Дражен Анзулович: как всегда «Енисей» хочет показать хороший баскетбол

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 28 февраля (18:00 мск), на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого».
«У нас были проблемы с Ханной: он получил небольшое сотрясение во время тренировочного процесса. Герасимов и Балашов были в национальной сборной, все остальные игроки во время перерыва тренировались и готовились к «Самаре». После нашей последней встречи к «Самаре» присоединился новый центровой — Владимир Ивлев.
Как всегда мы хотим показать хороший баскетбол: будем контролировать мяч, постараемся, чтобы все игроки были готовы физически и тактически к матчу. В зависимости от того на сколько качественную игру мы покажем на площадке, такой и получим результат», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
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