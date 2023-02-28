Джейсон Тейтум был удалён во время матча с «Нью-Йорком». Видео

Звёздный лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс» (94:109) был вынужден покинуть площадку из-за удаления.

За четыре минуты до конца основного времени Тейтум получил второй технический фол за разговоры с судьями. «Бостон» на тот момент проигрывал с разницей 14 очков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 30,1 очка, 8,7 подбора и 4,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых – 35,1.

«Бостон Селтикс» занимает второй место в Восточной конференции с 44 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Кливленд Кавальерс» на своей площадке 2 марта (3:30 мск).