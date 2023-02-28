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Тристан Томпсон озвучил тройку претендентов на MVP, поставив Тейтума на первое место

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Тристан Томпсон назвал свою тройку претендентов на получение награды MVP по итогам нынешнего регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«В мою тройку входят Джейсон Тейтум, Джоэл Эмбиид и Никола Йокич», – заявил Томпсон в эфире программы NBA Today.

Отметим, что в последнем рейтинге претендентов на MVP от официального сайта НБА центровой «Денвера» Никола Йокич расположился на первом месте. Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид замкнули тройку.

Ранее Томпсон поделился информацией о травме разыгрывающего «Чикаго Буллз» Лонзо Болла, с которым он ранее выступал в одной команде. Болл пропустит остаток сезона-2022/2023.