«Енисей» обыграл на выезде «Самару» в Единой лиге ВТБ

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» и завершилась победой гостей со счётом 74:69 (23:19, 14:19, 21:14, 16:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 16 очков. 12 очков набрал Джеймс Томпсон. 11 баллов на свой счёт записал Суприм Ханна.

В составе «Самары» 22 очка набрал Джеймс Эннис. 17 очками отметился Маркос Найти, 11 баллами – Максим Барашков.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ самарский клуб проведёт с «Минском» на своей площадке 3 марта (19:00 мск). «Енисей» сыграет на выезде с «Автодором» 3 марта (18:00 мск).