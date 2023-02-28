«Енисей» обыграл на выезде «Самару» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» и завершилась победой гостей со счётом 74:69 (23:19, 14:19, 21:14, 16:17).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Владислав Трушкин, набравший 16 очков. 12 очков набрал Джеймс Томпсон. 11 баллов на свой счёт записал Суприм Ханна.
В составе «Самары» 22 очка набрал Джеймс Эннис. 17 очками отметился Маркос Найти, 11 баллами – Максим Барашков.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ самарский клуб проведёт с «Минском» на своей площадке 3 марта (19:00 мск). «Енисей» сыграет на выезде с «Автодором» 3 марта (18:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа Б
28 февраля 2023, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
69 : 74
Енисей
Красноярск, Россия
Самара: Эннис - 22, Найт - 17, Барашков - 11, Шелекето - 9, Теодор - 5, Умрихин - 3, Зверев - 2, Ивлев, Карданахишвили, Лазарев, Пичкуров, Чикарев
Енисей: Трушкин - 16, Томпсон - 12, Ханна - 11, Уорнер - 9, Герасимов - 8, Белянков - 6, Балашов - 5, Гудумак - 5, Викторов - 2, Бабушкин, Мотовилов, Сонько
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