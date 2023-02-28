Журналист The Athletic высказался о возможном уходе Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты»

Обозреватель The Athletic Джон Кравчински рассказал о ситуации центрового «Миннесоты Тимбервулвлз» Карла Энтони-Таунса в составе клуба из Миннеаполиса.

«Другие клубы активно говорят про Таунса и хотят знать, станет ли он доступным для обмена — в этом нет сомнений. Однако в «Миннесоте» верят, что смогут построить команду вокруг Энтони Эдвардса, Руди Гобера и Таунса.

Крис Финч (главный тренер. – Прим. «Чемпионата») в это верит, Тим Коннелли (президент. – Прим. «Чемпионата») в это верит. Пока что у них нет планов по обмену Таунса», – сказал Кравчински в подкасте с Заком Лоу.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 20,8 очка, делая 8,2 подбора и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,5, трёхочковых – 32,5.

«Миннесота Тимбервулвз» занимает девятое место в Западной конференции с 31 победой при 32 поражениях. Следующую игру «Тимбервулвз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 1 марта (6:00 мск).