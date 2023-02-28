Сергей Базаревич: тяжёлое поражение, тем более с такой поддержкой зала

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Сергей Базаревич прокомментировал выступление своей команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (69:74).
«Тяжёлое поражение, тем более с такой поддержкой зала. Обидно проигрывать. Как ни банально звучит, нужно было выигрывать. Для болельщиков, для самих себя, для нашего турнирного положения. Мы предупреждали игроков, что подбор будет ключевым фактором, и 10 очков в третьей четверти со вторых шансов — это было непозволительно.
Цифры вроде бы нормальные, но нам не хватило атак из-за того, что мы медленно реализовывали какие-то моменты один на один и не всегда делали то, что надо. И нам не хватило, похоже, жёсткости. Мы ожили в концовке, когда уже вроде как игра уходила, появился какой-то шанс, но этого было недостаточно.
И не хватило каких-то индивидуальных действий: там не забили открытый бросок, здесь не забили, тут мяч не туда упал — всё по чуть-чуть к основной проблеме», – приводит слова 57-летнего баскетболиста официальный сайт клуба.
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