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«Торонто» отчислит Хуанчо Эрнангомеса и подпишет Уилла Бартона

«Торонто» отчислит Хуанчо Эрнангомеса и подпишет Уилла Бартона
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Руководство «Торонто Рэпторс» приняло решение заключить контракт с атакующим защитником Уиллом Бартоном после того, как отчислит тяжёлого форварда Хуанчо Эрнангомеса. Об сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В июле 2022 года «Денвер Наггетс» обменял 32-летнего баскетболиста в «Вашингтон Уизардс». На прошлой неделе «Вашингтон» прекратил сотрудничество с игроком.

В нынешнем сезоне Бартон принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 7,7 очка, 2,8 подбора и 2,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,7, трёхочковых – 38.

«Торонто Рэпторс» занимает девятое место в Восточной конференции с 30 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Рэпторс» проведут с «Чикаго Буллз» на своей площадке 1 марта (3:30 мск).

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