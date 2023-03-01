Дюрант рассказал, сколько игроков претендует на звание MVP

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант считает, что в этом сезоне на награду MVP претендует около восьми игроков.

«Мне кажется, что семь или восемь парней могут получить MVP в этом году, так что на данный момент можно закрыть глаза и выбрать любого из этих парней, и он абсолютно заслуженно получит эту награду. Твой голос зачастую основан на том, кто тебе больше нравится как личность. Я думаю, это играет огромную роль», — приводит слова Дюранта ESPN.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 51 матче, набирая в среднем 18,7 очка, делая 10,1 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,3, трёхочковых – 30,4.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: