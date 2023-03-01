Дюрант рассказал, сколько игроков претендует на звание MVP

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант считает, что в этом сезоне на награду MVP претендует около восьми игроков.
«Мне кажется, что семь или восемь парней могут получить MVP в этом году, так что на данный момент можно закрыть глаза и выбрать любого из этих парней, и он абсолютно заслуженно получит эту награду. Твой голос зачастую основан на том, кто тебе больше нравится как личность. Я думаю, это играет огромную роль», — приводит слова Дюранта ESPN.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 51 матче, набирая в среднем 18,7 очка, делая 10,1 подбора и две передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,3, трёхочковых – 30,4.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 33 победами при 29 поражениях. Следующую игру «Санз» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на выезде 2 марта (3:00 мск).
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
- 1 марта 2023
-
10:29
-
10:08
-
09:57
-
09:40
-
08:55
-
08:44
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:43
-
07:12
-
06:52
-
06:25
-
06:05
-
05:57
-
05:50
- 28 февраля 2023
-
23:49
-
23:16
-
23:04
-
22:23
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:26
-
21:08
-
20:28
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:11
-
18:52
-
18:29
-
18:19
-
17:24