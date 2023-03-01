Семья Коби Брайанта получит около $ 30 млн
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Округ Лос-Анджелес согласился выплатить Ванессе Брайант и трём ее дочерям около $ 30 млн, чтобы урегулировать судебный иск и потенциальные претензии по поводу распространения фотографий крушения вертолёта, в результате которого погибли баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна в январе 2020 года.
Ранее сообщалось, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен выплатить сумму в размере $ 16 млн.
Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
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