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Форвард «Енисея» рассказал, за счёт чего команда обыграла «Самару»

Форвард «Енисея» рассказал, за счёт чего команда обыграла «Самару»
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Форвард «Енисея» Владислав Трушкин высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (74:69).

«Это очень важная победа для нас, важная в борьбе за плей-офф. Пока сложно оценить прямо сейчас, за счёт чего нам удалось добиться преимущества и выиграть. Наверное, на первый взгляд, за исключением трёх-четырёх последних минут, мы выполняли наш план на игру, не давали хозяевам лёгких бросков — и при этом мы не отдали подбор. Вот эти два фактора и стали решающими», — приводит слова Трушкина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал как раз Владислав Трушкин, набравший 16 очков. 12 очков набрал Джеймс Томпсон. 11 очков на свой счёт записал Суприм Ханна.

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