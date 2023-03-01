Патрик Беверли: хочу выбить «Лейкерс» из зоны плей-офф

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли рассказал о том, что он жаждет победы в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс», за который ранее выступал в этом сезоне.

«У нас будет две игры с ними. Я хочу выбить их из зоны плей-офф. Мы должны попасть в плей-офф, так что извините нас», — приводит слова Беверли Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» обменяли 34-летнего баскетболиста в «Орландо Мэджик» в результате четырёхсторонней сделки. После этого «Орландо» отчислил игрока. На прошлой неделе защитник заключил соглашение с «Чикаго» на $ 801,61 тыс. до конца сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Беверли принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,3 очка, делая 3,2 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 34,1.