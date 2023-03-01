Патрик Беверли: хочу выбить «Лейкерс» из зоны плей-офф

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли рассказал о том, что он жаждет победы в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс», за который ранее выступал в этом сезоне.
«У нас будет две игры с ними. Я хочу выбить их из зоны плей-офф. Мы должны попасть в плей-офф, так что извините нас», — приводит слова Беверли Fadeaway World.
Напомним, «Лейкерс» обменяли 34-летнего баскетболиста в «Орландо Мэджик» в результате четырёхсторонней сделки. После этого «Орландо» отчислил игрока. На прошлой неделе защитник заключил соглашение с «Чикаго» на $ 801,61 тыс. до конца сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне Беверли принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,3 очка, делая 3,2 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 39,8, трёхочковых – 34,1.
- 1 марта 2023
-
12:03
-
11:45
-
10:29
-
10:08
-
09:57
-
09:40
-
08:55
-
08:44
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:43
-
07:12
-
06:52
-
06:25
-
06:05
-
05:57
-
05:50
- 28 февраля 2023
-
23:49
-
23:16
-
23:04
-
22:23
-
22:18
-
21:55
-
21:46
-
21:26
-
21:08
-
20:28
-
20:23
-
19:59
-
19:59
-
19:43
-
19:11
-
18:52
-
18:29