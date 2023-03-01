Йокич — шестой игрок в истории, который оформил 100 трипл-даблов за карьеру
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Хьюстон Рокетс» (133:112) оформил трипл-дабл, который стал сотым в его карьере. На счету сербского баскетболиста 14 очков, 11 подборов и 10 передач.
Ранее этой отметки достигали только пять баскетболистов в лиге: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (106).
В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, делая 11,7 подбора и 10,0 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,2, трёхочковых – 39,1.
Ранее Йокич высказался о своём отношении к гонке за MVP.
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