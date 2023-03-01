Энес Кантер: даю обещание, что разоблачу лицемерие НБА перед всем миром

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер Фридом разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором пообещал разоблачить лигу.
«НБА, я разоблачу твоё лицемерие перед всем миром и сделаю это с улыбкой на лице. Я даю обещание», — написал Кантер.
Энес Кантер Фридом на данный момент находится в статусе свободного агента. В феврале 2022 года «Бостон Селтикс» обменял игрока в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сам Кантер Фридом считает, что не получает предложений от клубов НБА из-за своей активной политической позиции.
Ранее Кантер Фридом заявил, что за ним охотятся наёмные убийцы и мафия. Также сообщалось, что власти Турции готовы заплатить почти $ 500 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Энеса, часто критикующего президента Турции Реджепа Эрдогана.
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