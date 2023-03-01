Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и ЦСКА
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Каждый матч с ЦСКА всегда интересен и непредсказуем. Это команда, обладающая лучшим в лиге нападением. У них в составе много талантливых баскетболистов. Нам нужно показать очень солидную игру и отличную защиту. Мы должны сделать выводы и атаковать с более высоким процентом, чем в предыдущей встрече», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт УНИКСа.
Напомним, предыдущий матч команд завершился победой казанцев в овертайме со счётом 112:104. Это поражение стало для ЦСКА вторым за последние три игры.
Матч между московским ЦСКА и казанским УНИКСом состоится в Москве 2 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
19:49
-
19:43
-
18:55
-
17:59
-
17:52
-
16:32
-
15:55
-
15:02
-
13:53
-
13:36
-
13:13
-
12:11
-
12:03
-
11:45
-
10:29
-
10:08
-
09:57
-
09:40
-
08:55
-
08:44
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:43
-
07:12
-
06:52
-
06:25
-
06:05
-
05:57
-
05:50
- 28 февраля 2023
-
23:49
-
23:16
-
23:04
-
22:23
-
22:18
Партнерский контент