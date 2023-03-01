Перасович высказался о предстоящем матче УНИКСа и ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Каждый матч с ЦСКА всегда интересен и непредсказуем. Это команда, обладающая лучшим в лиге нападением. У них в составе много талантливых баскетболистов. Нам нужно показать очень солидную игру и отличную защиту. Мы должны сделать выводы и атаковать с более высоким процентом, чем в предыдущей встрече», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, предыдущий матч команд завершился победой казанцев в овертайме со счётом 112:104. Это поражение стало для ЦСКА вторым за последние три игры.

Матч между московским ЦСКА и казанским УНИКСом состоится в Москве 2 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.