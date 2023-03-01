Решение по участию сборной России в отборе ОИ-2024 будет принято в апреле

Окончательное решение по поводу участия сборной России по баскетболу в предквалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже будет принято 28 апреля, сообщает официальный сайт ФИБА. В этот день состоится очередное заседание правления ФИБА.
Предквалификационный турнир состоится с 12 по 20 августа. В нём примет участие 40 сборных.
Напомним, ровно год назад, 1 марта 2022 года, ФИБА приняла решение отстранить все российские сборные и команды, включая баскетбол 3х3, от всех соревнований под эгидой организации. Таким образом, клубы из Российской Федерации, а также национальная команда страны не смогут участвовать в международных турнирах. ФИБА проводит матчи Кубка мира, Евробаскет.
25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.
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