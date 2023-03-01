Шакил О’Нил оценил шансы «Клипперс» на чемпионство

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил высказался о шансах «Лос-Анджелес Клипперс» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Я бы мог это представить, но для этого Пол Джордж и Кавай Леонард должен играть очень и очень хорошо. Когда у вас есть два таких лидера, т вы должны играть великолепно, экстраординарно, просто на легендарном уровне. Проблема у «Клипперс» в том, что они во многих матчах позволяют сопернику уйти в отрыв и затем героически стараются вернуться. Это не сработает, если вы хотите стать чемпионами. Нужно создавать себе задел и держать его», — сказал Шакил в программе NBA on TNT.

«Лос-Анджелес Клипперс» одержали 33 победы и потерпели 31 поражение в регулярном чемпионате. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.