«Филадельфия» без Эмбиида уверенно переиграла «Майами», Харден набрал 23 очка

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимали «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 96:119.

Самым результативным игроком гостей стал американский защитник Тайриз Макси. Он набрал 27 очков, четыре подбора и семь ассистов. Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден записал в свой актив 23 очка, семь подборов и пять результативных передач. У хозяев можно выделить хорошую игру центрового Эдриса Адебайо: 20 очков, восемь подборов и две передачи. Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 16 очков, три подбора и три передачи.

Матч пропускал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид из-за болезненных ощущений в левой ноге.