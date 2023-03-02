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«Филадельфия» без Эмбиида уверенно переиграла «Майами», Харден набрал 23 очка

«Филадельфия» без Эмбиида уверенно переиграла «Майами», Харден набрал 23 очка
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимали «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 96:119.

Самым результативным игроком гостей стал американский защитник Тайриз Макси. Он набрал 27 очков, четыре подбора и семь ассистов. Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден записал в свой актив 23 очка, семь подборов и пять результативных передач. У хозяев можно выделить хорошую игру центрового Эдриса Адебайо: 20 очков, восемь подборов и две передачи. Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 16 очков, три подбора и три передачи.

Матч пропускал звёздный камерунский центровой Джоэл Эмбиид из-за болезненных ощущений в левой ноге.

НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Адебайо - 20, Батлер - 16, Страс - 13, Хироу - 11, Лав - 9, Оладипо - 9, Мартин - 6, Зеллер - 5, Винсент - 4, Робинсон - 3, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Филадельфия Сиксерс: Макси - 27, Харден - 23, Харрис - 18, Рид - 16, Милтон - 12, Мелтон - 8, Хаус - 6, Такер - 5, Макдэниелс - 4, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Ньянг, Спрингер, Харрелл, Эмбиид
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