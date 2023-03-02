44 очка Митчелла не помогли «Кливленду» обыграть «Бостон», Тейтум ответил 41 очком

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:113.

Великолепную игру провёл звездный американский форвард хозяев Джейсон Тейтум. Он был близок к трипл-даблу: 41 очко, 11 подборов и восемь ассистов. Дабл-даблами также отметились центровые «Селтикс»: доминиканец Эл Хорфорд с 23 очками и 11 подборами и американец Роберт Уильямс с 11 очками и 12 подборами. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Донован Митчелл. В его активе 44 очка, три подбора и пять передач. Хорошую игру у гостей также показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. Он набрал 29 очков, три подбора и девять асссистов.