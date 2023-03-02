44 очка Митчелла не помогли «Кливленду» обыграть «Бостон», Тейтум ответил 41 очком
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:113.
Великолепную игру провёл звездный американский форвард хозяев Джейсон Тейтум. Он был близок к трипл-даблу: 41 очко, 11 подборов и восемь ассистов. Дабл-даблами также отметились центровые «Селтикс»: доминиканец Эл Хорфорд с 23 очками и 11 подборами и американец Роберт Уильямс с 11 очками и 12 подборами. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Донован Митчелл. В его активе 44 очка, три подбора и пять передач. Хорошую игру у гостей также показал разыгрывающий Дариус Гарлэнд. Он набрал 29 очков, три подбора и девять асссистов.
НБА - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
117 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Хорфорд - 23, Браун - 16, Смарт - 14, Уильямс - 11, Хозер - 6, Уайт - 4, Брогдон - 2, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 44, Гарлэнд - 29, Мобли - 12, ЛеВерт - 10, Окоро - 9, Аллен - 5, Рубио - 4, Грин, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Осман, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
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