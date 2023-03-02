Инсайдер: Харден летом сделает всё, чтобы вернуться в «Хьюстон»

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден намерен вернуться в «Хьюстон Рокетс» и летом приложит все усилия для этого, сообщает инсайдер Сэм Амико в социальных сетях.

Напомним, Харден отыграл девять сезонов в Хьюстоне, где считался главной звездой команды. Позже баскетболист перешёл в «Бруклин Нетс», за который провёл два неполноценных сезона. С 2022-го Харден выступает за «Филадельфию Сиксерс».

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 21,6 очка, 10,6 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,1, трёхочковых – 38,9.

«Филадельфия Сиксерс» занимает третье место в Восточной конференции с 40 победами при 21 поражении.

Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена: