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Лукич: есть такое чувство, что «Зенит» очень задело поражение от нас

Лукич: есть такое чувство, что «Зенит» очень задело поражение от нас
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу предстоящего матча с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Ожидаем совсем другой «Зенит» нежели при нашей последней встрече в Нижнем Новгороде. Есть такое чувство, что их очень задело поражение от нас. И именно эту информацию я стараюсь донести до наших игроков», — приводит слова Лукича пресс-служба команды.

Напомним, матч между «Пари НН» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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