Букер: поражаюсь тому, как Дюрант совершает броски

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу новичка команды Кевина Дюранта.

Напомним, сегодня, 2 марта, Дюрант дебютировал за «Финикс» в матче с «Шарлотт Хорнетс» (105:91). В активе Дюранта в этой игре 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

«Я поражаюсь тому, как Кевин Дюрант совершает броски. Он делает это слишком легко. Я видел, как защитники изо всех сил старались бороться с ним, а он просто бросал мяч и выглядел беззаботным или равнодушным», — сказал Букер на пресс-конференции после матча.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 29,6 очка, делая 6,7 подбора и 5,2 передачи за одну встречу.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 34 победами при 29 поражениях.