Букер: поражаюсь тому, как Дюрант совершает броски

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер высказался по поводу новичка команды Кевина Дюранта.
Напомним, сегодня, 2 марта, Дюрант дебютировал за «Финикс» в матче с «Шарлотт Хорнетс» (105:91). В активе Дюранта в этой игре 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи.
«Я поражаюсь тому, как Кевин Дюрант совершает броски. Он делает это слишком легко. Я видел, как защитники изо всех сил старались бороться с ним, а он просто бросал мяч и выглядел беззаботным или равнодушным», — сказал Букер на пресс-конференции после матча.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 29,6 очка, делая 6,7 подбора и 5,2 передачи за одну встречу.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 34 победами при 29 поражениях.
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