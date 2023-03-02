Зайцев: после поражения в Казани баскетболисты ЦСКА выйдут сверхмотивированными

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Нам необходимо побеждать, чтобы продолжать борьбу за первое место в регулярном чемпионате. Мы настраиваемся на предстоящий матч максимально серьёзно. Разобрали комбинации соперника, повторили индивидуальные характеристики игроков. Уверен, после поражения в Казани баскетболисты ЦСКА выйдут на домашний паркет сверхмотивированными. Мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы остановить их и порадовать наших болельщиков победой», — приводит слова Зайцева пресс-служба команды.

Напомним, предыдущий матч команд завершился победой казанцев в овертайме со счётом 112:104. Это поражение стало для ЦСКА вторым за последние три игры.

Матч между московским ЦСКА и казанским УНИКСом состоится в Москве сегодня, 2 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.