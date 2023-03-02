Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом. Видео

Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер встретилась с новобранцем «Финикс Санз» Кевином Дюрантом на тренировке.

Грайнер большую часть карьеры является баскетболисткой женской команды из Финикса — «Финикс Меркьюри». Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей Матча всех звёзд, а также является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса», баскетболистка играла за китайские клубы и за УГМК Екатеринбург.

В середине февраля Грайнер подписала новый контракт с командой, рассчитанный на один сезон.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.