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Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом. Видео

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом. Видео
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Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер встретилась с новобранцем «Финикс Санз» Кевином Дюрантом на тренировке.

Грайнер большую часть карьеры является баскетболисткой женской команды из Финикса — «Финикс Меркьюри». Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей Матча всех звёзд, а также является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса», баскетболистка играла за китайские клубы и за УГМК Екатеринбург.
В середине февраля Грайнер подписала новый контракт с командой, рассчитанный на один сезон.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. В России Грайнер приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала.

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