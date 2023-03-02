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Риверс: после ухода Уэстбрука «Лейкерс» выглядят обновлёнными

Риверс: после ухода Уэстбрука «Лейкерс» выглядят обновлёнными
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Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Остин Риверс поделился мыслями об уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Иногда смена обстановки идёт всем на пользу. После ухода Расса «Лейкерс» выглядят обновлёнными. Расс выглядит посвежевшим с тех пор, как ушёл. Иногда это беспроигрышный вариант. Это как случаи с Домантасом Сабонисом и Тайризом Халибертоном. Им нужно было перейти в другую команду», — приводит слова Риверса Clutch Points.

Напомним, Уэстбрук был приобретён у «Лейкерс» «Ютой Джаз» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре после этого «Юта» отчислила игрока. Сейчас он выступает за «Лос-Анджелес Клипперс».

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:

«В «Лейкерс» его винили во всём». Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес и уже бьёт рекорды «В «Лейкерс» его винили во всём». Уэстбрук вернулся в Лос-Анджелес и уже бьёт рекорды
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