Гомельский высказался о Шакиле О'Ниле и Хакиме Оладжьювоне

Известный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта по поводу бывших звёздных игроков НБА, Шакила О'Нила и Хакима Оладжьювона.
«Кто сильнее как центровой? Вот уж точно — дело вкуса. Я болел за Шака и радовался его успехам. А Хаким был гениальным центровым», — ответил Гомельский.
Владимир также высказался более подробно об Оладжьювоне.
«Набор технических элементов, которыми владел (некоторыми в совершенстве) Хаким, был широк. Но всё-таки это набор для центрового или мощного форварда. В поле Хаким предпочитал играть без мяча. Его эффективность в защите была основана на высоком игровом интеллекте и невероятных физических данных: скорость, быстрота, прыгучесть и выносливость».
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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