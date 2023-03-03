Пас Хардена и данк Леонарда — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 3 марта, было сыграно четыре матча.
В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, игроков «Клипперс» Расселла Уэстбрука и Кавая Леонарда и центрового «Вашингтон Уизардс» Дэниела Гэффорда.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN возглавил разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, отметившийся в игре с «Филадельфией Сиксерс» (133:126) 42 очками, 12 передачами и четырьмя подборами.
Разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг набрал 40 очков, отдал шесть передач и сделал четыре подбора. Якоб Пёлтль из «Торонто», в свою очередь, записал на свой счёт 23 очка, 13 подборов и четыре передачи.
- 3 марта 2023
-
15:50
-
15:29
-
14:46
-
13:29
-
13:00
-
12:43
-
12:05
-
11:42
-
11:26
-
10:30
-
10:17
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:00
-
06:04
-
01:02
-
00:37
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:51
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:19
-
21:56
-
21:50
-
21:19
-
20:52
-
20:40
-
20:09
-
19:36
-
18:15