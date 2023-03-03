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Пас Хардена и данк Леонарда — в десятке лучших моментов игрового дня. Видео

Национальная баскетбольная ассоциация на своём официальном сайте опубликовала десятку лучших моментов прошедшего игрового дня. Сегодня, 3 марта, было сыграно четыре матча.

В первую тройку вошли моменты с участием атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, игроков «Клипперс» Расселла Уэстбрука и Кавая Леонарда и центрового «Вашингтон Уизардс» Дэниела Гэффорда.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тройку лучших индивидуальных выступлений игрового дня по версии ESPN возглавил разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич, отметившийся в игре с «Филадельфией Сиксерс» (133:126) 42 очками, 12 передачами и четырьмя подборами.

Разыгрывающий «Маверикс» Кайри Ирвинг набрал 40 очков, отдал шесть передач и сделал четыре подбора. Якоб Пёлтль из «Торонто», в свою очередь, записал на свой счёт 23 очка, 13 подборов и четыре передачи.