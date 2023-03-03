Эксперт: Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения

Известный аналитик Рик Бьюкер высказал мнение, что звезде «Финикс Санз» Кевину Дюранту стоит жениться, чтобы не так остро реагировать на критику в свой адрес.

«Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения. Тогда он поймёт, на что реагировать нужно, а на что – нет. Это то, чему научил меня брак. Я говорю о понимании того, что действительно важно. Когда ты женишься или у тебя есть вторая половинка, которая говорит с тобой о возможных проблемах, то к этому прислушиваешься. Я прислушиваюсь. И я могу отличить это от всего остального шума, который тоже можно услышать, потому что каждому есть что сказать», — произнёс Бьюкер в эфире шоу Speak.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: