Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения

Эксперт: Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения
Комментарии

Известный аналитик Рик Бьюкер высказал мнение, что звезде «Финикс Санз» Кевину Дюранту стоит жениться, чтобы не так остро реагировать на критику в свой адрес.

«Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения. Тогда он поймёт, на что реагировать нужно, а на что – нет. Это то, чему научил меня брак. Я говорю о понимании того, что действительно важно. Когда ты женишься или у тебя есть вторая половинка, которая говорит с тобой о возможных проблемах, то к этому прислушиваешься. Я прислушиваюсь. И я могу отличить это от всего остального шума, который тоже можно услышать, потому что каждому есть что сказать», — произнёс Бьюкер в эфире шоу Speak.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

Новость по теме
Чего добьётся «Финикс» с Кевином Дюрантом в ближайшие пару сезонов?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023