Эксперт: Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения
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Известный аналитик Рик Бьюкер высказал мнение, что звезде «Финикс Санз» Кевину Дюранту стоит жениться, чтобы не так остро реагировать на критику в свой адрес.
«Кевину Дюранту нужно жениться. Ему нужны отношения. Тогда он поймёт, на что реагировать нужно, а на что – нет. Это то, чему научил меня брак. Я говорю о понимании того, что действительно важно. Когда ты женишься или у тебя есть вторая половинка, которая говорит с тобой о возможных проблемах, то к этому прислушиваешься. Я прислушиваюсь. И я могу отличить это от всего остального шума, который тоже можно услышать, потому что каждому есть что сказать», — произнёс Бьюкер в эфире шоу Speak.
Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:
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