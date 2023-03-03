Сергей Базаревич высказался о предстоящем матче с «Минском»

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Сергей Базаревич поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».
«Нам важно отреагировать на поражение, которое мы потерпели от «Енисея» и которое поставило под сомнение наше попадание в плей-офф. Надеюсь на то, что игроки отреагируют и мы порадуем болельщиков результатом», – приводит слова 57-летнего специалиста официальный сайт клуба.
На данный момент «Самара» занимает третье место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 11 победами при 16 поражениях. Матч «Самара» – «Минск» пройдёт сегодня, 3 марта (19:00 мск).
Ранее Базаревич прокомментировал выступление своей команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (69:74).
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