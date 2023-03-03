Генсек ФИБА: вероятно, объявим о возможности участия России в отборочном турнире к ОИ

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис высказался о предстоящем заседании в апреле, где в том числе будет обсуждаться вопрос с участием сборной России в отборочном турнире к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

«В ноябре меры в отношении российских и белорусских спортсменов были продлены до конца апреля, когда пройдёт новое заседание. В баскетболе следует помнить о двух моментах. Во-первых, у нас командный вид спорта, концепция нейтральных спортсменов не применима напрямую к нейтральным командам. Мы обсуждаем это с МОК.

Во-вторых, олимпийский отбор уже идёт. Для женщин это Евробаскет, и там нет ни российской, ни белорусской команд. Есть вероятность, что мы объявим о возможности участия России в отборе, но решение будет принято в апреле. Мы сотрудничаем с МОК и обсуждаем вопрос с Ассоциацией летних Олимпийских игр, но для нас пока ничего не поменялось», — цитирует Загклиса L’Equipe.