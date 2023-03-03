«Парма» предупредила игроков и тренеров о штрафных санкциях за невыход в плей-офф

Руководство пермской «Пармы-Пари» предупредило игроков и тренерский штаб о возможных санкциях за непопадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. При этом, как гласит бумага, вывешенная в офисе клуба, санкции команду будут ждать и в случае, если она займёт восьмое место по итогам регулярного чемпионата — вторую позицию в группе «Б» второго этапа регулярки турнира.
«В случае если команда по результатам регулярного сезона Единой лиги ВТБ не попадёт в плей-офф, вся команда, включая тренерский штаб, будет оштрафована на одну месячную зарплату.
В случае выхода в плей-офф с восьмого места штраф составит половину месячной зарплаты.
Предупреждение вывесить в раздевалке и тренировочном зале для ознакомления», — гласит бумага, висящая в офисе пермского клуба.
Примечательно, что бумага составлена на двух языках, чтобы причина возможного штрафа была понятна и легионерам пермского клуба.
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