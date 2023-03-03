«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:65.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 17 очков. 13 баллов набрал Захар Ведищев. 11 очков на счету Криса Хортона.
В составе МБА 18 очков на счету Макара Коновалова. 14 очков набрал Андрей Лопатин. 10 баллов на свой счёт записал Тимофей Якушин.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом». Встреча состоится 7 марта. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с ЦСКА. Встреча состоится также 7 марта.
Единая лига ВТБ. Группа А
03 марта 2023, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 65
МБА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 17, Ведищев - 13, Хортон - 11, Акун-Пёрселл - 9, Квитковских - 8, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Мартюк - 2, Уайт - 2, Емченко, Паунич, Узинский
МБА: Коновалов - 18, Лопатин - 14, Якушин - 10, Валиев - 9, Платонов - 5, Касаткин - 4, Аксёнов - 3, Воронов - 2, Голдырев, Клюев, Пушков, Тихоненко
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