«Локомотив-Кубань» обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московскую МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 17 очков. 13 баллов набрал Захар Ведищев. 11 очков на счету Криса Хортона.

В составе МБА 18 очков на счету Макара Коновалова. 14 очков набрал Андрей Лопатин. 10 баллов на свой счёт записал Тимофей Якушин.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом». Встреча состоится 7 марта. МБА в следующем туре встретится на домашнем паркете с ЦСКА. Встреча состоится также 7 марта.