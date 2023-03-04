«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 75:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фабьен Козёр, набравший 14 очков. 13 очков набрал Найджел Уильямс-Госс. 12 баллов на счету Габриэля Дека.

В составе АСВЕЛа по 13 очков набрали Джона Мэтьюс и Нандо Де Коло. 10 очков на счету Юссуфы Фалла.

В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с «Басконией». Встреча состоится 7 марта и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в 27-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Матч пройдёт в Германии 7 марта, начало запланировано на 22:30 мск.