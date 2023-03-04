«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
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Мадридский «Реал» одержал победу в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом. Встреча прошла в Виллербане (Франция) на стадионе «Астробаль» и завершилась победой гостей паркета со счётом 75:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Фабьен Козёр, набравший 14 очков. 13 очков набрал Найджел Уильямс-Госс. 12 баллов на счету Габриэля Дека.
В составе АСВЕЛа по 13 очков набрали Джона Мэтьюс и Нандо Де Коло. 10 очков на счету Юссуфы Фалла.
В следующем туре «Реал» сыграет на домашнем паркете с «Басконией». Встреча состоится 7 марта и начнётся в 22:45 мск. АСВЕЛ в 27-м туре регулярного чемпионата встретится с «Баварией». Матч пройдёт в Германии 7 марта, начало запланировано на 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
03 марта 2023, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
71 : 75
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
АСВЕЛ: Мэтьюс - 13, де Коло - 13, Фалл - 10, Обасоан - 9, Лайти - 8, Тайус - 8, Бост - 7, Кауди - 3, Дьо, Нуа, Пон, Рисашер
Реал Мадрид: Козёр - 14, Уильямс-Госс - 13, Дек - 12, Муса - 11, Тавареш - 7, Корнели - 5, Родригес - 5, Абальде - 3, Пуарье - 3, Хезонья - 2, Ндиайе, Ханга
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