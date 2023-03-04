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«Уорриорз» обыгрывает «Пеликанс», это пятая победа подряд без Стефена Карри

«Уорриорз» обыгрывает «Пеликанс», это пятая победа подряд без Стефена Карри
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:99.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон. В его активе 27 очков, один подбор и четыре передачи. Дабл-даблом отметился центровой Кевон Луни: 10 очков и 11 подборов. Форвард Жонатан Куминга набрал 19 очков и семь подборов со скамейки. У гостей хорошую игру провёл защитник Си Джей Макколум. На его счету 25 очков, шесть подборов и четыре ассиста.

Данная победа стала пятой подряд для команды из Сан-Франциско. Команда рассчитывает, что четырёхкратный чемпион НБА вернётся в строй на следующей неделе.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Куминга - 19, Пул - 18, Грин - 14, Лэмб - 11, Луни - 10, Грин - 4, Дивинченцо - 3, Джером - 2, Quinones, Болдуин Мл., Игуодала, Карри, Муди, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 25, Ингрэм - 17, Мёрфи - 15, Маршалл - 14, Льюис - 9, Джонс - 7, Эрнангомес - 6, Хэйс - 5, Дэниэлс - 1, Альварадо, Валанчюнас, Лидделл, Нэнс, Ричардсон, Сиброн, Темпл, Уильямсон
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