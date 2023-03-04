«Уорриорз» обыгрывает «Пеликанс», это пятая победа подряд без Стефена Карри

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр » состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:99.
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон. В его активе 27 очков, один подбор и четыре передачи. Дабл-даблом отметился центровой Кевон Луни: 10 очков и 11 подборов. Форвард Жонатан Куминга набрал 19 очков и семь подборов со скамейки. У гостей хорошую игру провёл защитник Си Джей Макколум. На его счету 25 очков, шесть подборов и четыре ассиста.
Данная победа стала пятой подряд для команды из Сан-Франциско. Команда рассчитывает, что четырёхкратный чемпион НБА вернётся в строй на следующей неделе.
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