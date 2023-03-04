«Астана» уступила на своей площадке «Парме» в Единой лиге ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек» и завершилась победой гостей со счётом 74:73 (13:17, 17:20, 28:15, 16:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, набравший 26 очков. 12 очков набрал Тайлор Онгвае. 10 баллов на свой счёт записал Данила Походяев.

В составе «Пармы» по 17 очков набрали Рустам Мурзагалиев и Кваме Вон. 15 очками отметился Валерий Лиходей, девятью баллами – Маркелл Джонсон.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ казахстанский клуб проведёт с саратовским «Автодором» на своей площадке 9 марта (17:00 мск). «Парма-Пари» примет «Самару» 9 марта (18:00 мск).