«Астана» уступила на своей площадке «Парме» в Единой лиге ВТБ
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Пермский баскетбольный клуб «Парма-Пари» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек» и завершилась победой гостей со счётом 74:73 (13:17, 17:20, 28:15, 16:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Риз, набравший 26 очков. 12 очков набрал Тайлор Онгвае. 10 баллов на свой счёт записал Данила Походяев.
В составе «Пармы» по 17 очков набрали Рустам Мурзагалиев и Кваме Вон. 15 очками отметился Валерий Лиходей, девятью баллами – Маркелл Джонсон.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ казахстанский клуб проведёт с саратовским «Автодором» на своей площадке 9 марта (17:00 мск). «Парма-Пари» примет «Самару» 9 марта (18:00 мск).
Единая лига ВТБ. Группа Б
04 марта 2023, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
73 : 74
Парма-Пари
Пермь, Россия
Астана: Мурзагалиев - 11, Вон - 9, Лиходей - 5, Джонсон - 4, Балашов - 2, Гаврилов - 2, Каныгин - 2, Марчук - 2, Айткали, Майдекин, Марчук, Щербак
Парма-Пари: Ботрайт - 4, Онгвае - 3, Походяев - 2, Риз - 2, Шейко - 2, Антипов, Будин, Джеймс, Платунов, Попов
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