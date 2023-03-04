Эксперт: две недели назад моё мнение было таким: Адетокунбо — MVP. Сейчас без изменений

Инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст назвал своего главного претендента на получение награды самому ценному игроку по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Он так много делает для своей команды на обеих сторонах площадки. Две недели назад моё мнение было таким: Яннис — MVP. Сейчас без изменений», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

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В нынешнем сезоне 28-летний Адетокунбо принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 31,3 очка, делая 12 подборов и 5,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,1, трёхочковых – 28,6.

«Милуоки Бакс» занимает первое место в Восточной конференции с 45 победами при 17 поражениях. Следующую игру «олени» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на своей площадке 5 марта (4:30 мск).

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