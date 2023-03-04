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Бывший игрок ЦСКА стал MVP 26-го тура Евролиги

Бывший игрок ЦСКА стал MVP 26-го тура Евролиги
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Форвард турецкого «Анадолу Эфес», экс-игрок ЦСКА Уилл Клайберн стал MVP 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с греческим «Панатинаикосом» (87:82) Клайберн записал в свой актив 24 очка (5/9 двухочковых, 4/6 трёхочковых, 2/2 штрафных), семь подборов, четыре результативные передачи и два перехвата при рейтинге эффективности 32 балла.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В список лучших игроков тура вошли также баскетболист испанской «Басконии» Долтон Хоммс (31 очко), игрок «Барселоны» Никола Миротич (27 очков), баскетболист «Монако» Донта Холл и игрок «Басконии» Дариус Томпсон (по 25 очков).

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