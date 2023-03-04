Шакил О’Нил выбрал фаворита в борьбе за чемпионский титул НБА в сезоне-2022/2023

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил назвал «Филадельфию Сиксерс» своим фаворитом на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Когда я выбираю, я люблю находить необычные факторы, мотивацию. Хардену необходимо выигрывать титул. Многие считают, что он проваливается в плей-офф. И что он будет с этим делать?

Эмбииду второй год подряд говорят, что он лишь второй центровой лиги. Это как раз его год, чтобы доказать, что он лучший. Я считаю, что именно этот дуэт может оставаться мотивированным и показывать хороший баскетбол, они способны победить. Именно поэтому я выберу фаворитом «Филадельфию», — сказал О’Нил в эфире шоу NBA on TNT.

«Филадельфия Сиксерс» одержала 40 побед и потерпела 22 поражения в регулярном чемпионате. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции.