38 очков Хардена помогли «Филадельфии» прервать 16-матчевую выигрышную серию «Милуоки»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:133.
Отличную игру провёл американский защитник «Сиксерс» Джеймс Харден. Он был близок к трипл-даблу: 38 очков, девять подборов и 10 асисстов. Дабл-даблом отметился камерунский центровой Джоэл Эмбиид: 31 очко, шесть подборов и 10 передач. Молодой защитник Тайриз Макси заработал 26 очков. У хозяев дабл-даблы набрали лидеры команды: греческий звёздный форвард Яннис Адетокунбо с 34 очками и 13 подборами, а также американский защитник Джру Холидэй с 26 очками и 13 передачами.
Проиграв, «Бакс» прервали свою серию из 16 победных матчей подряд.
НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 133
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 34, Лопес - 26, Холидэй - 26, Аллен - 20, Портис - 7, Миддлтон - 6, Инглс - 5, Картер - 3, Краудер - 2, Коннотон - 1, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Леонард, Мэттьюз
Филадельфия Сиксерс: Харден - 38, Эмбиид - 31, Макси - 26, Ньянг - 16, Макдэниелс - 8, Мелтон - 5, Рид - 4, Харрис - 3, Такер - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Милтон, Спрингер, Харрелл, Хаус
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