38 очков Хардена помогли «Филадельфии» прервать 16-матчевую выигрышную серию «Милуоки»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 130:133.

Отличную игру провёл американский защитник «Сиксерс» Джеймс Харден. Он был близок к трипл-даблу: 38 очков, девять подборов и 10 асисстов. Дабл-даблом отметился камерунский центровой Джоэл Эмбиид: 31 очко, шесть подборов и 10 передач. Молодой защитник Тайриз Макси заработал 26 очков. У хозяев дабл-даблы набрали лидеры команды: греческий звёздный форвард Яннис Адетокунбо с 34 очками и 13 подборами, а также американский защитник Джру Холидэй с 26 очками и 13 передачами.

Проиграв, «Бакс» прервали свою серию из 16 победных матчей подряд.