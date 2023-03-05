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«Бруклин» заключил контракт с центровым

«Бруклин» заключил контракт с центровым
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Руководство «Бруклин Нетс» и центровой Нерленс Ноэль достигли соглашения по поводу подписания контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее 28-летний баскетболист официально завершил процедуру по выкупу контракта с «Детройт Пистонс». С 2020 по 2022 год центровой выступал за «Нью-Йорк Никс». Игрок был выбран на драфте-2013 под общим шестым номером.

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В нынешнем сезоне Ноэль принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 2,6 подбора, делая 2,3 очка и 0,9 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 40, штрафных – 70.

«Бруклин Нетс» занимает шестое место в Восточной конференции с 35 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Нетс» проведут с «Шарлотт Хорнетс» на своей площадке 6 марта (2:00 мск).

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