Гилберт Аренас оценил двухматчевую дисквалификацию Джа Моранта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на двухматчевую дисквалификацию звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Когда мы так юны, мы совершаем глупости. Как я бы отреагировал на действия Моранта, будь я владельцем клуба? Я сделаю то, что делает каждый владелец: притворюсь, что не заметил этого», — сказал Аренас во время подкаста Gil's Arena.

Новость по теме Эксперт: Джа Морант сможет полностью реализовать свой потенциал

Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Так, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.