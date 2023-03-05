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Гилберт Аренас оценил двухматчевую дисквалификацию Джа Моранта

Гилберт Аренас оценил двухматчевую дисквалификацию Джа Моранта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас отреагировал на двухматчевую дисквалификацию звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Когда мы так юны, мы совершаем глупости. Как я бы отреагировал на действия Моранта, будь я владельцем клуба? Я сделаю то, что делает каждый владелец: притворюсь, что не заметил этого», — сказал Аренас во время подкаста Gil's Arena.

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Напомним, причина отстранения 23-летнего защитника связана с недавним инцидентом, произошедшим со спортсменом. Так, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.

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