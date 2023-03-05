Де'Аарон Фокс: благодаря Уэстбруку я становлюсь лучше как игрок

Разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс положительно высказался о разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке.

«Мне нравится играть против него. Благодаря нему я становлюсь лучше как игрок, он заставляет меня это делать. И вы никогда не услышите ничего плохого о Расселле Уэстбруке от тех, кто играл с ним в одной команде, или тех, кто играл против него», — приводит слова Фокса клубный обозреватель Бренден Нуньес.

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В нынешнем сезоне защитник «Сакраменто» принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 25,5 очка, делая 6,3 передачи и 4,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 51,5, трёхочковых – 32,6.

На счету Уэстбрука 16 очков, 7,6 передачи и шесть подборов за 57 проведённых игр. Разыгрывающий попадает 42,6% бросков с игры, 29,7% которых — трёхочковые.