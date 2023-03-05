Кулагин: УНИКСу чрезвычайно важно вернуться на победный путь после двух подряд поражений

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Нам чрезвычайно важно вернуться на победный путь после двух подряд поражений. Играть против «Нижнего» всегда непросто, тем более в гостях. Но мы приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова Кулагина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В данный момент УНИКС занимает второе место в группе А в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с 23 победами при пяти поражениях. «Пари НН» располагается на пятом месте — 15 побед и 12 поражений.