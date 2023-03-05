В Nike выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Моранта

Компания Nike опубликовала заявление по поводу звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, который недавно был отстранён на два матча за инцидент, произошедший у него дома прошлым летом.

«Мы ценим ответственность Джа и то, что он нашёл время, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем то, что он уделяет первостепенное внимание своему благополучию», — говорится в заявлении компании.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года. Потерпевший сообщил полиции, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом. Баскетболист же заявил, что действовал в целях самообороны.