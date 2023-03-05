Барнс рассказал, заслужил ли Леброн Джеймс статую в Лос-Анджелесе

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс считает, что в честь Леброна Джеймса поставят статую в Лос-Анджелесе.

«Они должны сначала побеспокоиться о том, чтобы поставить статую Коби. Но очевидно, что Леброн — величайший игрок всех времён, поэтому я уверен, что они найдут способ почтить и его статуей», — приводит слова Барнса Lakers Daily.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: