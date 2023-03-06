Расселл Уэстбрук отреагировал на победу «Клипперс» в матче с «Мемфисом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» (135:129) прокомментировал выступление калифорнийской команды.
«Я знаю, на что мы способны. Моя работа заключается в том, что вселять уверенность в Пола [Джорджа] и Кавая [Леонарда]. Если ещё остальные внесут свой вклад, нас будет очень трудно остановить», — приводит слова Уэстбрука Sports Illustrated.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 15,8 очка, 7,6 передачи и 5,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,6, трёхочковых – 29,4.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции с 34 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 9 марта (6:00 мск).
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