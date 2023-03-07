Бэйлесс — о ситуации с Джа Морантом: что это значит? Он уже член банды?
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс высказался о ситуации со звёздным разыгрывающим «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом, который во время стрима в своих соцсетях размещал видео, где демонстрировал что-то, что было похоже на пистолет. Впоследствии Джа был отстранён командой минимум на два матча, а полиция штата Колорадо якобы начала расследование его действий.
«Что всё это значит? Означает ли это, что он хочет общаться с Crips (крупное преступное сообщество в США. — Прим. «Чемпионата»). Или, может, он уже вступил в Crips? Или у него есть мечты стать членом этой группировки? У меня нет ответа», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.
Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?
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